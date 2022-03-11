У Білорусі таємно збирають кров для поранених російських окупантів: деякі лікарні не приймають цивільних

У Білорусі таємно збирають кров для поранених російських окупантів: деякі лікарні не приймають цивільних

Про критичність ситуації свідчить заповненість лікарень у білоруському місті Гродно.

У Білорусі під вигаданими приводами таємно збирають кров для російських окупантів. Також деякі лікарні більше не приймають цивільних.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Так, сьогодні влада РБ закликала всіх своїх громадян здавати кров. Зокрема, було навіть вигадано причину - "День донора крові залізничників", а також організовано "спільну акцію білоруської залізниці та Республіканського науково-практичного центру трансфузіології та медичних біотехнологій".

Також, про критичність ситуації свідчать закриття білоруських лікарень, зокрема 1134 військовий клінічний медичний центр у м. Гродно було звільнено від цивільних хворих ще за декілька днів до початку вторгнення РФ в Україну.

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