У Білорусі триває накопичення спільного угруповання військ – Наєв розповів, чи є загроза наступу

Українські військові постійно відслідковують ситуацію та готують сили до адекватного реагування.
На сьогодні ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. Але, на території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, проте наразі загрози повторного наступу немає.
Про це розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.
"Ми постійно відслідковуємо цю ситуацію, і готуємо наші сили до адекватного реагування. Наразі загрози з боку Білорусі ще немає. Робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози", – повідомив Наєв.
За його словами, у випадку зростання воєнної загрози, в залежності від її кількісного і якісного складу, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Генеральний штаб Збройних Сил України.
Білорусь та російська війна проти України
Білорусь вкотре подовжила військові навчання ЗС РБ та РФ на полігонах, розташованих поблизу кордону з Україною. Вони триватимуть щонайменше до 12 грудня.
Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що білоруські сили вступлять у війну на боці Росії в будь-якому разі.
Американський політолог Раміс Юнус розповів, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко буквально опинився під контролем російського диктатора Володимира Путіна. Лукашенко міг два роки тому спокійно піти після виборів в Білорусі. Тоді б у нього була зовсім інша ситуація.
На його думку, цивільні білоруси не хочуть воювати, як і військові. Якщо ці сили об'єднаються, то владі Лукашенка може настати кінець.
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