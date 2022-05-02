У Білорусі відключають Інтернет, щоб приховати інформацію про пересування російських військ

У Білорусі відключають Інтернет, щоб приховати інформацію про пересування російських військ

Білорусам відключають Інтернет, щоб приховати інформацію про пересування російських окупаційних військ територією країни.

Вперше повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв'язку РБ до Інтернету було зафіксовано ще місяць тому - 1 квітня.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що протягом місяця у доступі до мережі Інтернет були обмежені цілі регіони країни. За оцінками воєнної розвідки України, відключення користувачів від мережі Інтернет скоординовані спеціальними службами.

"Таким чином КГБ Білорусі та ФСБ Росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки", - йдеться у повідомленні.

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В українській розвідці також додають, що аномалії у доступі до Мережі в окремих районах на південь та південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 68-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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