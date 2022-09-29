У Білорусі військові аеродроми та залізницю готують для приймання російських військ - Генштаб

Агресор не полишає спроб втягнути білоруський народ у війну для втілення своїх загарбницьких намірів, зазначили у Генштабі.

На Волинському, Житомирському та Київському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Проте агресор не полишає спроб втягнути білоруський народ у війну для втілення своїх загарбницьких намірів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center, передає "АрміяInform".

За словами Громова, на військовому аеродромі Лунинець збройними силами республіки Білорусь (50 км від державного кордону з Україною) тривають заходи з розбудови аеродрому, ремонту казармених приміщень, гуртожитків, складських приміщень тощо. Все це вказує на ймовірні наміри тривалого використання цього летовища, зокрема й підрозділами зс Росії.

Такі інженерні роботи, за даними Генштабу, проводяться і на території аеродрому Зябрівка (25 км від державного кордону з Україною). Тут також продовжує дислокуватися зенітно-ракетний дивізіон С-400 та низка радіолокаційних станцій країни-агресора. А в районі міста Осиповичі (180 км від державного кордону з Україною) зафіксовані елементи ракетного дивізіону "Іскандер".

"Тривають заходи щодо перевірки та підготовки білоруської залізниці для перевезення військ. Також, за наявною інформацією, під керівництвом осіб з ПВК "Вагнера" (РФ) триває підготовка співробітників приватного охоронного підприємства "Гарт-сервіс" (РБ), – зазначив бригадний генерал Олексій Громов.

Нагадаємо, що 27 вересня моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила про підготовку Білорусі до масштабного приймання військових ешелонів із Росії.

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