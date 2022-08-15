У Білорусі, ймовірно, йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні: на одному із аеродромів - до пів сотні ракет

На аеродромі "Зябровка", який перебуває під контролем Росії, під Гомелем концентруються значні сили для завдання ракетних ударів найближчими тижнями.

За даними моніторингової білоруської групи, на території аеродрому до 14 зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 і близько 60 ракет до них.

Огляд техніки та об'єктів на території аеродрому повідомляє Беларускі Гаюн, посилаючись на супутникові знімки.

Що перебуває на аеродромі "Зябрівка":

Від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф" 3 РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт", 2 ЗРПК "Панцирь";

Склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400;

Літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту "Гомель", звідки їх везуть до Зябрівки.

"Аналіз обстановки на аеродромі доводить, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, що йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями. Про це говорить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу – 28 липня – з території Білорусі по Україні не випустили жодної ракети", - проаналізували автори проєкту.

Приблизна кількість техніки та ракет у Зябрівці на 12.08.2022 / MAXAR/Бєларускі Гаюн

Зазначимо, що в ніч проти 11 серпня в районі аеродрому "Зябровка" в Білорусі було чути вибухи та були помітні спалахи. Цей військовий аеродром перебуває зараз під контролем росіян.

У Міноборони Білорусі водночас повідомили про проведення навчань військ ППО та ВПС із бойовою стріляниною.

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