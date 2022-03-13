У Білорусі за 17 км від українського кордону Росія розгонула свою базу - Генштаб ЗСУ

Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у війні проти України на боці окупантів на Волинському напрямку.
На території Республіки Білорусь в районі н.п. Кулічиха, за 17 км від Державного кордону України, ворогом розгорнуто базу ремонту та відновлення військової техніки.
Про це 13 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Військовим керівництвом Республіки Білорусь продовжуються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у війні проти України на боці окупантів на Волинському напрямку.
"На Поліському напрямку противник визначеним складом сил утримує позиції в районі населених пунктів Поліське, Іванків, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Ірпінь, Синяк, Казаровичі та Сухолуччя. Наразі активних наступальних дій не проводить. Ворог здійснює спроби налагодити систему матеріально-технічного забезпечення та відновлює бойову техніку", - йдеться у повідомленні.
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