У Білорусі за 17 км від українського кордону Росія розгонула свою базу - Генштаб ЗСУ

У Білорусі за 17 км від українського кордону Росія розгонула свою базу - Генштаб ЗСУ

Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у війні проти України на боці окупантів на Волинському напрямку.

На території Республіки Білорусь в районі н.п. Кулічиха, за 17 км від Державного кордону України, ворогом розгорнуто базу ремонту та відновлення військової техніки.

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Про це 13 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Військовим керівництвом Республіки Білорусь продовжуються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у війні проти України на боці окупантів на Волинському напрямку.

"На Поліському напрямку противник визначеним складом сил утримує позиції в районі населених пунктів Поліське, Іванків, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Ірпінь, Синяк, Казаровичі та Сухолуччя. Наразі активних наступальних дій не проводить. Ворог здійснює спроби налагодити систему матеріально-технічного забезпечення та відновлює бойову техніку", - йдеться у повідомленні.

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