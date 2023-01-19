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У Білорусі зафіксовано збільшення авіаактивності: у небо піднялися гелікоптери та винищувачі (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Білорусі зафіксовано збільшення авіаактивності: у небо піднялися гелікоптери та винищувачі (фото)

Фото: Беларускі Гаюн

Почалися навчання на території Білорусі.

У Білорусі від ранку 19 січня зафіксовано збільшення авіаційної активності. Оголошено про початок спільного льотно-тактичного навчання з Росією.

Авіаційні підрозділи розпочали виконання завдань, повідомляє "Беларускі Гаюн".

Над Білоруссю фіксуються польоти гелікоптерів ВКС РФ, так само в Барановичах почалися тренувальні польоти винищувачів

З аеродрому в Мачулищах злетів МіГ-31К ВКС РФ (RF-92215), який може бути носієм ракет Кинжал. Після цього в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Фото: Беларускі Гаюн / ©
Фото: Беларускі Гаюн
Фото: Беларускі Гаюн / ©
Фото: Беларускі Гаюн
Фото: Беларускі Гаюн / ©
Фото: Беларускі Гаюн

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Перегляди
5298
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