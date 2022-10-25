У Білорусі зафіксували відведення військ з прикордонних районів (мапа)

Більша частина техніки білоруської армії із прикордонних районів повернулася назад до місць постійної дислокації.

Від 15 до 22 жовтня 2022 року Білорусь вивезла залізницею переважну частину військової техніки з прикордонних районів.

Про це повідомляє білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Група зафіксувала збільшення пересування військової техніки залізницями Білорусі. Основні сили було переміщено з Бресту, Зябрівки, Єльська, Лельчиць, Іваново, Століна, Лунинця та Вітебська.

Зафіксовано переміщення військових ешелонів таких підрозділів:

6-ї окремої гвардійської механізованої бригади (6 ОМБр ЗС РБ) з полігону "Брестський" та з Зябровки у місце постійної дислокації у Гродно.

11-ї окремої гвардійської механізованої бригади (11 ОМБр ЗС РБ) з Єльська та Лельчиць у постійне місце дислокації у Слонім.

5-ї окремої бригади спеціального призначення (5 ОбрСпН ЗС РБ) з Іваново до Борисова та з Лунинця до Заслонового.

103-ї окремої гвардійської повітряно-десантної бригади (103 ОВДБр ЗС РБ) з Вітебська до Зябровки.

Більшу частину переміщуваної техніки становила гусенична: танки Т-72, бойові машини піхоти БМП-2, бойові розвідувальні машини БРМ-1К, багатоцільові плаваючі бронетранспортери МТ-ЛБ, а також 122-мм полкові самохідні гаубиці САУ 2С1 "Гвоздика", броньовані транспортно-бойові машини БТР.

"Фактично, на сьогоднішній день моніторингова група бачить, що справді більша частина техніки ЗС РБ із прикордонних районів повернулася назад до місць постійної дислокації. Окрім 103 ОВДБр ЗС РБ, яка прибула до Зябровки (на кордоні з Чернігівською областю. – Ред.). Інші сили перекинуті магістральними дорогами", – повідомляє "Беларускі Гаюн".

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Загроза з Білорусі

Білоруські ЗМІ повідомляють, що в країні йде прихована мобілізація. Білоруси почали масово отримувати повістки з вимогою з'явитися до військкоматів.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував зростання загрозу з боку Білорусі.

Тим часом до Білорусі продовжують прибувати російські військовослужбовці. У Генштабі уточнили, що між росіянами і білорусами виникають конфлікти через зухвале ставлення путінських військових.

Також там помітили іранських інструкторів, які допомагають росіянам запускати дрони.