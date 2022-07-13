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У Білорусі засудили ще одну активістку, яка хотіла організувати свято для дітей-біженців з України

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У Білорусі засудили ще одну активістку, яка хотіла організувати свято для дітей-біженців з України

Фото: Associated Press

У білоруському місті Гомель засудили ще одну активістку, яка хотіла організувати свято для дітей-біженців з України.

Жительку Гомеля білоруський суд оштрафував на 640 рублів. 

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн". 

Жителька Гомеля Оксана Бєляєва хотіла у місті організувати свято для дітей-біженців з України, проте місцеві міліціонери розігнали учасників заходу. Активістам, які готували свято для українських дітей ж пригрозили "наслідками". 

Білоруський суд оштрафував Оксану Бєляєву на 640 білоруських рублів. 

Нагадаємо, 27 червня у Гомелі місцеві волонтери вирішили організувати свято для дітей-біженців з України. Воно повинно було відбутись у парку палацу Румянцевих і Паскевичів. Проте білоруська міліція розігнала захід. Тоді ж білоруська міліція арештувала на 7 діб організаторку заходу Аллу Кароленко.

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