У Білорусі завершилася "перевірка бойової готовності" армії, яка тривала менше тижня: деталі

У Білорусі завершилася раптова так звана перевірка боєздатності Збройних сил РБ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі 19 грудня.

"У Збройних Силах завершилися заходи щодо перевірки бойової готовності, які проводяться під керівництвом державного секретаря ради безпеки Олександра Вольфовича за дорученням Олександра Лукашенка", - йдеться в повідомленні.

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До слова, розпочали так звану перевірку боєготовності у Білорусі за дорученням Лукашенка, який підтримує Путіна у війні проти України, 13 грудня 2022 року. Таким чином, офіційно ці маневри військ Лукашенка тривали 6 днів.

Нагадаємо, у межах перевірки боєздатності білоруси облаштовували мостові переправи через дві річки. Але вони розташовані далеко від українського кордону.

Крім того, вже 15 грудня білоруських військових, які брали участь у раптовій "перевірці бойової готовності", перекинули від українського кордону назад до місць постійної дислокації.

Слід зауважити, що сьогодні, 19 грудня, російський диктатор Володимир Путін у Мінську проведе переговори з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. На зустрічі кремлівський очільник буде з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Також відомо, що на цих переговорах буде присутнім міністр оборони РБ Віктор Хренін.

Заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко розповів, що Лукашенко напередодні зустрічі із Путіним у Мінську проводив численні зустрічі зі своїм генералітетом.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Путін буде ламати Лукашенка на відкриття другого фронту проти України, або хоча б на "дозвіл" російській армії знову атакувати Україну з білоруської території.

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