У Білорусі збільшать одну із зон обмеження польотів: коли і в якому районі

У Білорусі в Осиповичському районі на п'ять годин збільшать одну із зон обмеження польотів.

Про це пише "Білоруські Гаюн".

За даними спостерігачів, зона обмеження польотів над полігоном "Осиповичський" 23 грудня згідно з NOTAMN O0923/22 від 10:00 до 15:00 (за мінським часом) буде збільшена у висоту вдвічі. Обмеження поширюватиметься на висоту до 20 км.

Також зазначається, що основна зона обмеження польотів на півдні Білорусі діє до 1 січня 2023 року і наразі не продовжувалась.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Слід зауважити, що до Білорусі 13 грудня прилітали російські МіГ-31К. Було зафіксовано три борти. Зараз же через польоти російських літаків МіГ-31К, які здатні нести "Кинджали", в Україні часто оголошується масштабна повітряна тривога.

За даними командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає. Українські захисники слідкують за ситуацією і вживають необхідних заходів. Коментуючи тренування російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинжал" у Білорусі, Наєв сказав:

"Зазначені тренування проводяться з єдиною метою - це уточнення цілей на території України, які призначені для завдання ракетних ударів агресором. Але, відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози".

Варто зауважити, що вчора, 19 грудня, російський диктатор Володимир Путін у Мінську провів переговори з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. На зустрічі кремлівський очільник був з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Також відомо, що на цих переговорах був присутнім міністр оборони РБ Віктор Хренін.

Заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко розповів, що Лукашенко напередодні зустрічі з Путіним у Мінську проводив численні зустрічі зі своїм генералітетом.

Експерти попереджали про небезпеку цих переговорів, але в американському ISW вважають, що, швидше за все, Лукашенко відмовив Путіну в подальших інтеграційних поступках.

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