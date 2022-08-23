У Білорусі злетіли винищувачі: на заході України – повітряна тривога

У Білорусі ввечері 23 серпня злетіли в повітря літаки-винищувачі. Водночас на всій території заходу України оголошена повітряна тривога.
Поки що винищувачі тренуються над Барановичами в Білорусі.
Про це повідомила моніторингова група "Білоруський Гаюн".
- 18:49 Барановичі, зліт винищувача.
- 18:51 Барановичі, зліт винищувача.
- 19:30 Барановичі, тренування над аеродромом.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов наголосив на підвищеній небезпеці для України 23-24 серпня. Експерт зауважив, що обстрілів більшає ближче до вечора, особливо – вночі.
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