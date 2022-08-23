У Білорусі злетіли винищувачі: на заході України – повітряна тривога

У Білорусі ввечері 23 серпня злетіли в повітря літаки-винищувачі. Водночас на всій території заходу України оголошена повітряна тривога.

Поки що винищувачі тренуються над Барановичами в Білорусі.

Про це повідомила моніторингова група "Білоруський Гаюн".

18:49 Барановичі, зліт винищувача.

18:51 Барановичі, зліт винищувача.

19:30 Барановичі, тренування над аеродромом.

Скриншот з мапи

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов наголосив на підвищеній небезпеці для України 23-24 серпня. Експерт зауважив, що обстрілів більшає ближче до вечора, особливо – вночі.

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