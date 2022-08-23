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У Білорусі злетіли винищувачі: на заході України – повітряна тривога

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У Білорусі злетіли винищувачі: на заході України – повітряна тривога

Фото з відкритих джерел

У Білорусі ввечері 23 серпня злетіли в повітря літаки-винищувачі. Водночас на всій території заходу України оголошена повітряна тривога.

Поки що винищувачі тренуються над Барановичами в Білорусі.

Про це повідомила моніторингова група "Білоруський Гаюн".

  • 18:49 Барановичі, зліт винищувача.
  • 18:51 Барановичі, зліт винищувача.
  • 19:30 Барановичі, тренування над аеродромом.
Скриншот з мапи / ©
Скриншот з мапи

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов наголосив на підвищеній небезпеці для України 23-24 серпня. Експерт зауважив, що обстрілів більшає ближче до вечора, особливо – вночі.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
60к
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