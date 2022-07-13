У Білорусі знову підняли в небо літак далекого радіовиявлення А-50 та винищувачі (мапа)

Вдень, 13 липня, спостерігачі зафіксували рух російського А-50, який працює у парі з винищувачем.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Зафіксовано, що о 10:58 у Барановичах злетів винищувач та попрямував на схід. Об 11:02 у Мачулищах злетів літак далекого радіолокаційного виявлення та наведення А-50 ВКС РФ (RF-94268) і попрямував на південь.

За 20 хвилин його помітили над Солігорськом (Мінська область).

"Найімовірніше, сьогодні А-50 знову працює у парі з винищувачем, як це відбувалося у ніч проти 11 липня. Борт ДРЛО в небі зазвичай перебуває 5-6 годин. Винищувачі працюють позмінно по дві години. Сьогодні варто очікувати такої ж за часом активності", - сказано в повідомленні.

Фахівці кажуть, що о 12:40 відбулася зміна винищувачів.

Нагадаємо, у Білорусі продовжують активно переміщувати військову техніку.

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