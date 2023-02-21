Білорусь звинуватила Україну у провокаціях на кордоні: яка ситуація на Північному напрямку 

У Міноборони Білорусі заявили, що "провокації" можуть "перерости в прикордонні інциденти".

У Білорусі представник міністерства оборони звинуватив Україну у провокаціях на кордоні. Зокрема, Білорусь заявила, що переходить до "адекватного реагування" та "максимально стриманої реакції.

Про це пише Zerkalo.io.

За словами Равенка, на кордоні Білорусі та України зараз існує високий ризик збройних провокацій. Він він вважає, що вони можуть "перерости в прикордонні інциденти".

"При цьому якщо раніше провокації нами тільки фіксувалися, то тепер ми перейшли до заходів адекватного реагування на них. Підкреслю, що ця реакція максимально стримана. Ми розуміємо, що від нашої витримки залежить, чи залишиться збройний конфлікт в Україні в поточних рамках або чи стане більш масштабним", - каже Равенко.

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Ситуація на кордоні з Білоруссю

Зазначимо, у Білорусі, за даними розвідки, триває перевірка бойової готовності однієї з бригад. Українські військові запевняють, що до можливого наступу вони готові і не припиняють навчання.

Тим часом, журналісти отримали документ, в якому викладається детальний план того, як Росія планує отримати повний контроль над сусідньою Білоруссю в наступне десятиліття під приводом "злиття" двох країн.

Натомість білоруський режим ухвалив рішення про вислання польських дипломатів із Гродного та Мінська. Йдеться про офіцера зв'язку польської прикордонної служби та двох консулів.

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