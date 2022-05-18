У білоруській армії до 21 травня перевірятимуть боєготовність - Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на кордоні з Білоруссю.
.На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 18 травня.
До 21 травня в білоруській армії триває другий етап перевірки бойової готовності. Військові Білорусі відпрацьовують форсування водних перешкод та перевіряють чергові сили і засоби протиповітряної оборони.
Загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі зберігається і досі.
Нагадаємо, що пропаганда Лукашенка вразила новою маячнею. Пропагандисти заявили, мовляв, Україна хотіла відібрати у них частину Гомельської та Брестської області.
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