У більшій частині України оголосили повітряну тривогу: мапа станом на 23 грудня

Не нехтуйте сигналами про повітряну небезпеку.
У суботу, 24 грудня, у частині українських областей оголосили повітряну тривогу. Вона розпочалася о 11:33 в Харківській та Дніпропетровській областях.
Про це стало відомо з мапи тривог.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Станом на 11:40 про небезпеку сповістили на сході, півдні, північному сході та частково у центральній частині країни. В 11:53 тривогу оголосили також у Києві, а в 11:53 - в Київськй області.
Мапа тривог України станом на 11:40
Нагадаємо, розпочалася 304 доба російського широкомасштабного вторгнення. ЗСУ відбили атаки біля Бахмута і Мар'їнки. Армія агресорки Росії завдала трьох ракетних та десять авіаційних ударів. Ворог також здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню:
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