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У більшій частині України оголосили повітряну тривогу: мапа станом на 23 грудня

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2524
Час на прочитання
1 хв
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У більшій частині України оголосили повітряну тривогу: мапа станом на 23 грудня

Фото: ТСН.ua

Не нехтуйте сигналами про повітряну небезпеку.

У суботу, 24 грудня, у частині українських областей оголосили повітряну тривогу. Вона розпочалася о 11:33 в Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Станом на 11:40 про небезпеку сповістили на сході, півдні, північному сході та частково у центральній частині країни. В 11:53 тривогу оголосили також у Києві, а в 11:53 - в Київськй області.

Мапа тривог України станом на 11:40

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Нагадаємо, розпочалася 304 доба російського широкомасштабного вторгненняЗСУ відбили атаки біля Бахмута і Мар'їнки. Армія агресорки Росії завдала трьох ракетних та десять авіаційних ударів. Ворог також здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню:

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Дата публікації
Перегляди
2524
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