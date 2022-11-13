В Україні оголошена повітряна тривога – прямуйте до укриттів

У неділю, 13 листопада, по всій території України, окрім Криму, оголошена масштабна повітряна тривога.

Пройдіть до укриттів і залишайтесь там до повідомлення про відбій тривоги.

Це може бути пов’язано з активністю ворожої авіації над територією Білорусі, про яку повідомляють моніторингові чати.

Наразі відомо, що небі Білорусі помічена активність ворожої авіації РФ, а саме – МіГ-31К – потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку не може перехопити ППО.

Саме тому тривога оголошена по всій території України, окрім окупованого Криму.

Зазначається, що МіГ-31К зазвичай супроводжують 2-3 винищувачі Су-30СМ.