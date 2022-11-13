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В Україні оголошена повітряна тривога – прямуйте до укриттів

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
2907
Час на прочитання
1 хв
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В Україні оголошена повітряна тривога – прямуйте до укриттів

По всій території України оголошена повітряна тривога.

У неділю, 13 листопада, по всій території України, окрім Криму, оголошена масштабна повітряна тривога.  

Пройдіть до укриттів і залишайтесь там до повідомлення про відбій тривоги.

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Це може бути пов’язано з активністю ворожої авіації над територією Білорусі, про яку повідомляють моніторингові чати.

Наразі відомо, що небі Білорусі помічена активність ворожої авіації РФ, а саме – МіГ-31К – потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку не може перехопити ППО.

Саме тому тривога оголошена по всій території України, окрім окупованого Криму. 

Зазначається, що МіГ-31К зазвичай супроводжують 2-3 винищувачі Су-30СМ.

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Дата публікації
Перегляди
2907
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