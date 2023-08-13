У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: у ЗСУ попереджають про ракети (мапа)

У більшості областей України вночі, 13 серпня, оголосили повітряну тривогу. Українців закликають пройти до укриттів.

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Станом на зараз повітряну тривогу оголосили у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях.

Повітряна тривога 13 серпня

У ЗСУ попередили про загрозу ударів крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників РФ.

"Зафіксовано Ту-22м3 в акваторії Азовського моря. Існує загроза застосування крилатих ракет!", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області у суботу, 12 серпня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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