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У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: у ЗСУ попереджають про ракети (мапа)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: у ЗСУ попереджають про ракети (мапа)

Сирени пролунали в деяких областях України

Українців закликають відреагувати на небезпеку.

У більшості областей України вночі, 13 серпня, оголосили повітряну тривогу. Українців закликають пройти до укриттів. 

Про це свідчить мапа повітряних тривог. 

Станом на зараз повітряну тривогу оголосили у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях. 

Повітряна тривога 13 серпня / ©
Повітряна тривога 13 серпня

У ЗСУ попередили про загрозу ударів крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників РФ. 

"Зафіксовано Ту-22м3 в акваторії Азовського моря. Існує загроза застосування крилатих ракет!", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області у суботу, 12 серпня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1650
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