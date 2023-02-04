У бій ідуть засуджені жінки: окупанти завербували до армії ще пів сотні ув’язнених — Генштаб

Через значні втрати, які несуть окупанти у боях на гарячих ділянках фронту, командування російської армії поповнює свої лави засудженими. Вербують не тільки чоловіків.

Про це повідомили у суботу, 4 лютого, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

“Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок”, - йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що упродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне на тимчасово окупованій території Донецької області.

За інформацією українських військових, новобранок російської армії направлено на територію Російської Федерації для проходження військової підготовки.

Нагадаємо, Росія вербує також ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. За даними Генштабу, найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

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