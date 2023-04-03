У Bloomberg назвали вбивство пропагандиста Татарського ще одним поворотом у війні

Все пішло не так, як передбачав Путін.
Війна Росії проти України набуває переламного характеру. Вбивство російського пропагандиста Владлена Татарського є ще одним приводом так стверджувати.
Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.
Інші російські націоналісти тим часом скаржаться на те, що військова поразка РФ все ближче і є неминучою. Причиною цьому є, зокрема, і накопичування Україною сил для анонсованого контрнаступу.
У випадку, якщо Україна поверне стільки ж або більше територій, ніж під час контрнаступу на Харківщину і Херсонщину минулого року, це призведе до ще більшої кількості внутрішніх конфронтацій в Росії. Це підвищить градус у боротьбі за скидання відповідальності у невдачах РФ на війні.
Зараз іде все не так, як передбачав раніше Володимир Путін, відзначає Bloomberg.
Тим часом кримінальну справу про підривання Владлена Татарського у Петербурзі перекваліфікували на теракт.
Російські слідчі стверджують, що планування та організація ліквідації пропагандиста-"військкора" Владлена Татарського нібито здійснювалася з території України.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про так званого "військкора"Татарського.
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