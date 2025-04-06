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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У боях за Торецьк росіяни зазнають катастрофічних втрат — речник бригади ЗСУ

Під час боїв на цій ділянці фронту окупанти втратили 15 тисяч солдатів убитими. Загальні втрати сягнули ще більших показників.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

У боях за місто Торецьк Донецької області, які тривають вже 9 місяців, росіяни втратили тисячі своїх солдатів, зараз там тривають запеклі вуличні бої.

Про це повідомив начальник відділення комунікації 100 ОМБр, капітан Сергій Хомінський в ефірі «Українського радіо».

За його словами, під час вуличних боїв контакт з ворогом буває дуже близьким — бували ситуації, коли у будівлі позиції розділяв лише коридор.

Капітан Хомінський наголосив, що тривала оборона Торецька стала можливою завдяки героїзму українських бійців, зокрема піхоти.

«Те, що робить зараз наша піхота в Торецьку, можливо, світова воєнна історія прецедентів не мала. Часто змінювати особовий склад на позиціях у Торецьку немає можливості. Бо заїзд на позиції, виїзд із позиції — це смертельна небезпека», — додав він.

Речник 100 ОМБр повідомив, що ворог зазнав катастрофічних втрат у живій силі

«Кількість безповоротних втрат ворога перевищила 15 000 в Торецьку. Це ті окупанти, які були знищені. Якщо говорити про загальні втрати ворога на нашому напрямку за цей період, то це вже понад 50 000 особового складу», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив прор масовані обстріли міста росіянами та вуличні бої.

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