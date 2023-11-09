У борців за "рускій мір" проблеми: окупанти залучають до своїх лав бойовиків з Африки (відео)

Окупанти показали бойовика, який нібито приїхав аж з Нігерії, щоб долучитися до їхніх лав.
Російські окупанти показали відео з бойовиком, який представився Мохаммедом з Нігерії.
На ролик звернув увагу український журналіст Юрій Бутусов, який опублікував його у своєму Telegram.
"Буквально два дні тому до нас прибуло поповннення з Африки. Також є товариші з Сирії, Єгипту і ось – з Нігерії", – сказав ватажок окупантів про свого нового підопічного.
Сам бойовик сказав, що взяв позивний "Ванька".
"Мохаммеду з Нігерії здалося мало проблем у своїй країні, і він вирішив стати найманцем армії Путіна, взяти до рук зброю та повоювати в далекій Україні. У тимчасово окупованій Донецькій області він склав компанію терористам із Сирії та Єгипту, таким самим військовим злочинцям, як і він. Навіть якщо хтось із них залишиться живим, в жодній цивілізованій країні світу місця для них не знайдеться", – зазначив Бутусов.
Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою ЗСУ взяли в полон найманця з Непалу.
Нагадаємо, у The New York Times писали, що РФ скористалася глобальними економічними потрясіннями, щоб залучити найманців із Центральної Азії, Непалу та Куби.
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