У Бородянці рятувальники виявили під завалами тіла ще 7 загиблих (фото, відео)

Загалом, з-під завалів вже вилучено 19 тіл.

У Бородянці Київської області українські рятувальники виявили під завалами тіла ще 7 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

Як зазначається, до робіт залучено 226 осіб та 42 одиниці техніки. Також із Києва прибуло 40 добровольців.

"Від початку проведення робіт з-під завалів вилучено 19 загиблих. Роботи продовжуються", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Бородянці росіяни від перших днів окупації розстрілювали мирних мешканців і житлові будинки. Росіяни скинули бомби на 9-ти поверхівки. І ті люди, які перебували у підвалах, виявилися заживо похованими. Тоді багато мирних мешканців померли від переохолодження під завалами.

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