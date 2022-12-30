"У боротьбі народжується Нація": Залужний привітав українців із новорічно-різдвяними святами (відео)

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний привітав українців із Новим роком і Різдвом Христовим. Він впевнений, що Україні "вистачить сил здолати ворога".

Відеопривітання з'явилося на офіційній сторінці головнокомандувача ЗСУ у Facebook.

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"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога. У боротьбі народжується Нація. Хай вас, рідні, береже Господь! Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії!", - сказав Залужний.

Головнокомандувач подякував усім, хто боронить рідну землю від загарбників і хто допомагає боротися із злом.

"Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим!", - подякував Залужний.

Нагадаємо, посольство США у привітанні українців з прийдешнім Новим роком.

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