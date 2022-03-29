У боях під Харковом ЗСУ ліквідували російського командира

У боях під Харковом ЗСУ ліквідували російського командира

200-а бригада командира втратила понад півтори тисячі військових.

У боях під Харковом Збройні сили України ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади полковника Дениса Курила.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Зазначається, що 200-а окрема мотострілецька бригада базувалася у військовій частині 08275 в Печензі Мурманської області. До слова, ця бригада зазнала найбільших втрат під час виконання так званої путінської "спеціальної військової операції".

"За наявними даними, в Україні було знищено дві батальйонні тактичні групи 200 омсбр. Загальні втрати особового складу бригади перевищили 1500 військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Генштаб оновив дані про втрати РФ у війні. Станом на ранок 29 березня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 17200 тисяч осіб. Зокрема, танків ‒ 597 од; бойових броньованих машин ‒ 1710 од; артилерійських систем – 303 од тощо.

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