У боях з окупантами загинули байкер-нацгвардієць та лейтенант-інженер з Полтавщини

У боях за Україну загинуло двоє військових з Полтавщини.

Під час оборони Харківщини загинув нацгвардієць Юрій Іщев, який виконував бойові завдання на Балаклійському напрямку. Ще один захисник, головний інженер одного із агропідприємств Валерій Лапухін загинув, виконуючи бойове завдання в районі села Велика Новосілка Донецької області.

Про це інформує Східне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії та повідомляють колеги одного із загиблих воїнів у Мережі.

Юрій Іщев пішов захищати країну в один з підрозділів Національної гвардії України на Харківщині вже на другий день після повномасштабного вторгнення РФ. Чоловік мав бойовий досвід, адже був ветераном АТО.

Юрій народився у Полтаві, але останні декілька років жив зі своєю сім’єю у місті Валки Харківської області. Разом зі своїм батьком він мав приватний бізнес та захоплювався мотоциклами.

17 червня нацгвардієць у складі підрозділу виконував бойові завдання на Балаклійському напрямку. Поблизу селища Криничне під час ближнього бою з окупантами отримав вогнепальне поранення і загинув на місці.

Юрій народився у Полтаві, але останні декілька років жив зі своєю сім’єю у місті Валки Харківської області. Разом зі своїм батьком він мав приватний бізнес та захоплювався мотоциклами. Захиснику було лише 38 років.

У Юрія залишилися батьки, дружина та двоє синів.

Валерій Лапухін, який воював на Донеччині, загинув 5 серпня, виконуючи бойове завдання в районі села Велика Новосілка. У мирному житті працював на сільськогосподарському підприємстві, родом з Чутівської громади.

Захисник загинув, так і не зустрівши своє 30-річчя. У воїна лишилися дружина, маленькі донька та син.

"Валерій був найкращим другом, незамінним колегою – все вмів, швидко вчився, мега відповідально робив свою роботу, швидко просувався кар’єрними сходами… У 2015 році, прийшовши працювати фахівцем з логістики, згодом став головним інженером агрофірми. Валерій для нас завжди залишиться живим, молодим, поруч", – пишуть про героя колеги.

Нагадаємо, Подоляк розповів, скільки українських воїнів гине щодня на фронті.

Тим часом втрати російських окупантів в Україні вже сягнули 43 тисяч осіб.

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