У боях з російськими загарбниками загинув доброволець з Колумбії

У загиблого залишились дружина та син.
В Україні на війні з російськими загарбниками загинув доброволець з Колумбії Алехандро Еррера Евіа.
Про це повідомляє видання El Tiempo.
У повідомленні вказується, що Еррера був професійним військовим і працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.
"У грудні 2022 року він зібрав валізи і, попри прохання сім'ї, поїхав в Україну, щоб поповнити лави військових формувань, які допомагають армії цієї країни", - йдеться у матеріалі.
Повідомляється, що у загиблого залишились дружина та син.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині у бою трагічно загинув депутат Київради Сергій Ільницький.
Крім того, ми раніше інформували, що на війні загинув відомий український актор Олексій Хільський.
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