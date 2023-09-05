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У боях з російськими загарбниками загинув доброволець з Колумбії

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У боях з російськими загарбниками загинув доброволець з Колумбії

Алехандро Еррера Евіа

У загиблого залишились дружина та син.

В Україні на війні з російськими загарбниками загинув доброволець з Колумбії Алехандро Еррера Евіа.

Про це повідомляє видання El Tiempo.

У повідомленні вказується, що Еррера був професійним військовим і працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.

"У грудні 2022 року він зібрав валізи і, попри прохання сім'ї, поїхав в Україну, щоб поповнити лави військових формувань, які допомагають армії цієї країни", - йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що у загиблого залишились дружина та син.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині у бою трагічно загинув депутат Київради Сергій Ільницький.

Крім того, ми раніше інформували, що на війні загинув відомий український актор Олексій Хільський.

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Дата публікації
Перегляди
156
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