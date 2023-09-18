У боях за Бахмут були розбиті найкращі бригади: Сирський - про критичні втрати РФ

Сирський повідомив, що продовжуються запеклі бої в районі Бахмута.

Загальна ситуація на східному напрямку залишається складною, окупанти не залишають намірів штурмувати позиції ЗСУ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За його даними, противник здійснює активну підготовку до атак на Куп’янському та Лиманському напрямках.

"Продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки", - розповів він.

Сирський підкреслив, що у результаті успішних дій українських військ була пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви.

"У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади", - повідомив командувач.

Сирський додав, що для організації виконання завдань провів робочу зустріч з командирами бригад, які зараз знаходяться в цьому районі.

"У ході роботи було заслухано висновки із оцінки обстановки, визначено низку проблемних питань, більшість із яких було вирішено на місці, уточнено завдання на подальші дії", - зазначив він.

Як раніше повідомляли, за даними партизанів, окупанти перекидають резерви на Запорізький напрямок.

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