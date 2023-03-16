У боях за Бахмут було ліквідовано близько 30 тисяч росіян - Британія в ОБСЄ

Регулярна армія агресорки Росії та приватна військова компанія "Вагнера" у боях за Бахмут на Донеччині втратили 20-30 тисяч пораненими і вбитими.

Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс, пише Укрінформ.

Втім, за таких великих втрат окупанти просунулись на цьому напрямку лише на 25 кілометрів. Але, наголошує Стаббс, протягом останнього тижня спостерігалися інтенсивні бойові дії в той час. Зокрема, на Донбасі, де РФ продовжує наступ.

"Росія зазнає надзвичайно великих втрат. З травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тис. "вагнерівців" і регулярних російських військових", - заявив він.

За підрахунками Стаббса, на кожен пройдений росіянами кілометр припадає приблизно 800 їхніх поранених або вбитих військових. Переважно це бойовики "Вагнера".

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомляє, що загальний темп російського наступу в Україні знизився у порівнянні з попередніми тижнями. А українські Збройні сили нині мають можливості відновити ініціативу на фронті. Окупанти втратили наступальний потенціал через значні втрати живої сили та техніки.

Також видання Business Insider з посиланням на дані Інституту вивчення війни пише, що Росія, попри великі втрати серед своїх солдатів, змогла захопити не більше ніж 0,04% української території. Своєю чергою War Mapper повідомляв, що за цей період росіяни змогли захопити лише 85 квадратних кілометрів, що еквівалентно 0,01% території України.

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