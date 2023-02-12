У боях за Бахмут українські прикордонники пострілом з антидронової рушниці знищили ворожий БПЛА

Також зруйнувано декілька бліндажів російських військ разом з живою силою противника.

За Бахмут, де окупанти діють тактикою малих груп, точаться запеклі бої. У районі міста прикордонники знищили десятки окупантів та знешкодили ворожий дрон.

Про це 12 лютого повідомляє Держприкордонслужба.

"Протягом декількох діб на Луганщині аеророзвідники у взаємодії з мінометниками виявляли та знищували скупчення піхоти, вогневі позиції й укриття противника. Прикордонники-мінометники також зруйнували декілька бліндажів російсько-окупаційних військ разом з живою силою противника", – йдеться у повідомленні.

У районі Бахмута українські бійці з артилерії знищили до чотирьох піхотних груп окупантів.

"Тут захисники постійно стримують штурми. Часто у ближньому бою", – передає Держприкордонслужба.

Під час одного з наступів у передмісті Бахмута прикордонники "пострілом" з антидронової рушниці збили ворожий БПЛА, що корегував вогонь.

Після цього українські бійці провели контратаку.

"Вогневим ураженням зі стрілецької зброї, автоматичних і протитанкових гранатометів захисники стрілецький підрозділ росіян відкинули. Втрати противника склали: 11 загиблих окупантів і 6 – поранених", – додаж джерело.

Додамо, що окупанти на Бахмутському напрямку роблять ставку більше на живу силу, ніж на свою військову техніку.

Бої за Бахмут: що відомо

Бахмут залишається головним напрямом удару військ РФ. Лише за добу 10 лютого тут точилися рекордні 54 бої. Ворогу наразі не вдалося перерізати шляхи постачання для ЗСУ.

За словами війскових експертів, окупнати постійно штурмують околиці Бахмута, однак ЗСУ стримують навалу. Водночас українські бійці потребують більше боєприпасів.

Також 11 лютого збито ворожий штурмовик Су-25, який бомбардував Бахмут.

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