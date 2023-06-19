У боях за Бахмут загинули десятки тисяч військових РФ, половина з них валяються в окрузі - Жорін

За його словами, у армії РФ – вкрай цинічне ставлення до свого особового складу.

Під Бахмутом тіла убитих окупантів залишаються валятися на полі бою, російське командування їх не збирається забирати.

Про це повідомив екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін, передає FREEДОМ.

За його словами, у армії РФ – вкрай цинічне ставлення до свого особового складу.

"У росіян якийсь стадний ефект: їх женуть, женуть, вони йдуть як на забій, знають, що з фронту ніхто не повертається, але все одно продовжують туди йти. Ба більше, я можу з упевненістю сказати, що однією з основних мотивацій у російській армії, як і раніше, є насильство над підлеглими, коли командири погрожують, б’ють або вбивають військових, щоб вони виконали якесь завдання", – розповів Жорін.

Військовий зазначає, що РФ втратила у битві за Бахмут загиблими декілька десятків тисяч людей, половина з яких валяються поблизу міста і їхні тіла ніхто не збирається забирати.

"Це показує, з ким ми маємо справу. Ми з ними абсолютно різні", – підсумував він.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що росіяни перекинули до району Бахмута додаткові підрозділи і збільшили кількість обстрілів, аби зупинити просування ЗСУ.

Українські бійці показали, що відбувається навколо Бахмута. За їхніми словами, найбільше просувань іде навколо зруйнованого міста Бахмут.

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