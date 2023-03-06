У боях за Бахмут загинув танковий екіпаж бригади ЗСУ "Холодний Яр": фото

В Україні загинув танковий екіпаж 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це повідомила пресофіцерка бригади Ірина Рибакова у Facebook.

"Я не знаю, куди вже далі можна розбивати серце… Наші любі хлопці відійшли у вічність. Цілий екіпаж. Такі щирі, такі веселі, скромні. Вони були чудові. Спочивайте з миром. І нехай ваші вбивці будуть прокляті і не знайдуть спокою ні за життя, ні після смерті", - написала Ірина.

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Боєць 93 бригади Володимир Дяченко у коментарях під постом пресофіцерки розповів про роботу цього екіпажу та подякував загиблим.

"Екіпаж був шикарний. Скільки разів вони реально допомагали нам. Завжди прикривали піхоту. Подяка величезна! Земля вам, хлопці, пухом! Слава Україні", - написав воїн.

У фонді "Повернись живим" уточнили, що під час битви за місто Бахмут Донецької області загинули Андрій Мельник (водій-механік), Віталій Кобець (командир екіпажу, позивний "Тяпа") та Сергій Леонтьєв (навідник).

Зазначимо, що Віталій Кобець брав участь у боях в Ізюмському районі Харківської області. Воїн розповідав виданню "Новинарня", що під час бою підбив ворожий танк, а супротивнику вдалося пошкодити його машину. Після цього боєць лікувався, а потім повернувся на фронт й отримав у підпорядкування два трофейних танки.

Нагадаємо, ситуація у Бахмуті складна, зараз там спостерігається найвищий рівень напруженості. Росіяни постійно штурмують це місто, намагаючись окупувати його. "Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста. Наш опір на цьому плацдармі триває вже декілька місяців. Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів. Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи Вагнера та зменшили наступальний потенціал противника", - пояснив генерал-полковник Олександр Сирський, який 5 березня відвідав Бахмут.

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