У Боях за Маріуполь ліквідовано комбрига Чорноморського флоту Росії та двох сержантів

У Боях за Маріуполь ліквідовано комбрига Чорноморського флоту Росії та двох сержантів

Також загинули сержант Микола Єфімов і старший сержант Роман Тазін.

У боях за Маріуполь Донецької області загинув комбриг морської піхоти Чорноморського флоту, полковник Олексій Шаров та щонайменше два сержанти.

Про це повідомив так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

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За його словами, 25 березня попрощалися з командиром 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту Олексієм Шаровим і двома бійцями.

Розвожаєв також уточнив, що Шаров загинув від "підлої кулі снайпера".

Нагадаємо, ЗСУ у Чорнобаївці, що під Херсоном, ліквідували командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Російський окупант вихвалявся тим, що війна проти України закінчиться "за лічені години".