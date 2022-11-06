На війні в Україні вдруге поранено білоруського добровольця: що відомо

У вересні доброволець з РБ отримав контузію.
На війні в Україні, яку повномасштабно розпочала 24 лютого Росія, вдруге отримав поранення білоруський доброволець, лідер організації "Малади Фронт" Денис Урбанович.
Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що доброволець з Білорусі отримав осколкове поранення. його ушпиталили.
Нині, за даними ЗМІ, Денис почувається нормально.
"Денис Урбанович – лідер організації "Малади Фрон". Він воює за Україну від початку війни. Це вже друге його поранення, у вересні він отримав контузію та мав проблеми зі слухом", - йдеться в повідомленні.
Раніше моніторингова група "Білоруський Гаюн" заявила, що силовики самопроголошеного президента Олександра Лукашенка затримують родичів добровольців, які загинули на війні в Україні. Зазначається, що було затримано родича бійця полку ім. Кастуся Калиновського Василя Парфенкова, а також двоюрідного брата, сестру та маму загиблого під Лисичанськом білоруського добровольця Василя Парфенкова.
Нагадаємо, на війні в Україні загинув австралійський доброволець Тревор К'єлдал. Рідні добровольця підтвердили факт загибелі та заявили, що Тревор був улюбленим членом родини.
Також 5 листопада стало відомо про загибель 23-річного американського добровольця Скайлера Джеймса Ґреґґа, який воював у складі Інтернаціонального легіону Територіальної оборони Збройних Сил України. Його підрозділ 29 жовтня потрапив під артилерійський обстріл, кілька людей було поранено.
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