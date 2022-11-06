На війні в Україні вдруге поранено білоруського добровольця: що відомо

На війні в Україні, яку повномасштабно розпочала 24 лютого Росія, вдруге отримав поранення білоруський доброволець, лідер організації "Малади Фронт" Денис Урбанович.

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що доброволець з Білорусі отримав осколкове поранення. його ушпиталили.

Також читайте Білорус показав середній палець колоні російської техніки: силовики Лукашенка покарали його

Нині, за даними ЗМІ, Денис почувається нормально.

"Денис Урбанович – лідер організації "Малади Фрон". Він воює за Україну від початку війни. Це вже друге його поранення, у вересні він отримав контузію та мав проблеми зі слухом", - йдеться в повідомленні.

Раніше моніторингова група "Білоруський Гаюн" заявила, що силовики самопроголошеного президента Олександра Лукашенка затримують родичів добровольців, які загинули на війні в Україні. Зазначається, що було затримано родича бійця полку ім. Кастуся Калиновського Василя Парфенкова, а також двоюрідного брата, сестру та маму загиблого під Лисичанськом білоруського добровольця Василя Парфенкова.

Нагадаємо, на війні в Україні загинув австралійський доброволець Тревор К'єлдал. Рідні добровольця підтвердили факт загибелі та заявили, що Тревор був улюбленим членом родини.

Також 5 листопада стало відомо про загибель 23-річного американського добровольця Скайлера Джеймса Ґреґґа, який воював у складі Інтернаціонального легіону Територіальної оборони Збройних Сил України. Його підрозділ 29 жовтня потрапив під артилерійський обстріл, кілька людей було поранено.

Читайте також: