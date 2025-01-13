У боях за Україну загинув доброволець із Грузії: що про нього відомо

Де саме та за яких обставин він загинув – невідомо.

В Україні загинув ще один грузинський доброволець, Каха Тилидзе. Він був родом з села Земо-Алвани Ахметського муніципалітету Грузії. Раніше Тилидзе брав участь в українській операції на території Курської області.

Про це повідомляє Telegram-канал про грузинських добровольців

Разом з тим, за інформацією Civil Georgia, він активно підтримував Україну, часто публікував відео з передової та інформував про поточні події.

Відомо, що в серпні 2024 року він брав участь у бойових діях у Харківській області.

Нагадаємо, The New York Times розповів, що за Україну воюють сотні добровольців з Колумбії.

Читайте також: