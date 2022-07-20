У боях за Україну загинув молодий офіцер, який зупиняв окупантів на Київщині і гнав їх на Харківщині

Мужній захисник з бійцями свого підрозділу зупинили прорив окупантів на Броварському напрямку, гнали росіян до кордону і на Харківщині, звільнивши низку населених пунктів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

"72 бригада Чорних Запорожців втратила одного з кращих. Юрій Таран, молодий офіцер, командир, Герой та вмотивований боєць нашого війська, віддав своє життя за нашу спільну Перемогу", - пишуть у бригаді.

Зазначається, що Юрій Таран до 24 лютого боронив Україну на Світлодарській дузі, під Попасною, у Золотому. А після масштабного вторгнення РФ захищав Київщину.

"Бійці його підрозділу зупинили прорив противника на Броварському напрямку, знищили три танки та пятнадцять одиниць бойових машин піхоти, затрофеїли три БМП. Його підрозділ на чолі із Юрієм гнав ворога до кордону і на Харківщині, звільнивши низку населених пунктів. Підрозділ Юрія продовжив виконувати завдання на Донецькому та Луганському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що капітан Юрій Таран був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

У бригаді розповіли, що воїн з відзнакою закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, факультет бойового застосування військ, у 2018 році. Після цього офіцера-піхотинця призначили командиром механізованого взводу у 72-гу окрему механізовану Білоцерківську бригаду імені Чорних Запорожців.

Тоді в складі підрозділу його скерували на виконання завдання у Луганську область, де у лютому 2019 року у 22-річному віці очолив роту.

"Життя як п'єса в театрі: важливо не те, скільки вона триває, а наскільки добре зібрана". Це була одна з останніх публікацій Юрія у Фейсбук. І ти, брате, свою п‘єсу зіграв якнайкраще", - мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, Резніков назвав місяць, коли Україна зазнала найбільших втрат у війні, та пояснив чому.

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