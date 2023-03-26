У боях за Україну загинув засновник розвідзагону "Бешкетники Сірка" Іван Щеголов

Герой ще у 2016 році вступив до лав добровольчого батальйону ДУК.

На фронті загинув засновник розвідувального загону "Бешкетники Сірка" Іван Щеголов.

Про смерть воїна повідомив блогер Ігор Лачен.

Побратими Щеголова присвятили йому допис.

"Один із засновників нашої родини, найголовніший Бешкетник "Щегол" загинув. Він був одним із тих, хто йшов першим у бій, завжди вів за собою людей, ніколи його усмішка не сходила з його обличчя" – йдеться у дописі.

Щеголов ще у 2016 році вступив до лав добровольчого батальйону ДУК. Він протистояв окупантам він під командуванням Да Вінчі, першого добровольця України Дмитра Коцюбайла, який став першим Героєм України за життя.

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"Щегол" – воїн найкращий з найкращих. Ти прийняв нас до себе як у сім'ю, бойовий командир, який вів за собою в бій людей, які, безсумнівно, підуть за тобою. Який біль тебе втратити, для країни це величезна втрата. Вальгалла відчинила свої ворота, тебе там зустрічають віддаючи салют. Завжди в серці", – додали побратими.

Герой обіцяв, що помститься за всіх полеглих від російської навали. Крім того, зазначили, що родина та близькі "Щегола" завжди будуть його пам'ятати з усмішкою та вогнем в очах.

Додамо, "Бешкетники Сірка" – частина 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Як зазначили у ГУР, "бешкетниками" вони себе назвали задовго до повномасштабного вторгнення.

Раніше стало відомо, що у боях за Україну загинув легендарний "Да Вінчі"

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