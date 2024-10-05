У боях за Вугледар росіяни втратили понад 2 тисячі елітних морпіхів — речник ВМС ЗСУ

Використання елітних армійських підрозділів як звичайних піхотинців давно стало звичайною практикою в російській армії.

З урахуванням важкопоранених, загиблих і зниклих безвісти 155-а і 40-а бригади морської піхоти російської окупаційної армії втратили під Вугледаром понад 2100 осіб.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За його словами, використання елітних армійських підрозділів як звичайних піхотинців давно стало звичайною практикою в російській армії.

Зокрема, Плетенчук нагадав, що ще 2014 року на штурми Донецького аеропорту військове командування РФ посилало елітні загони спецпризначенців. Так само тепер для “м’ясних штурмів” українських міст використовують десантників та морпіхів, які мають кращу підготовку і призначені для виконання інших цілей.

"Ці підрозділи "заточені" під інші речі, використовувати їх як звичайні мотопідрозділи - це як мікроскопом цвяхи забивати, але ж треба перекривати потреби негайно. Тому вони вимушені так робити", - пояснив речник ВМС ЗСУ.

Він також зазначив, що у Кремлі не зважають на можливе вичерпання людського ресурсу у цій війні, попри те, що в окупаційній армії уже відчуваються проблеми із поповненням особового складу.

“Дивує, як вони [росіяни] свій людський потенціал витрачають. Коли, щоб викопати один окоп потрібно чотири людини, тому що вдається окопатися лише четвертому, а три попередні там залишаються назавжди", - зауважив Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС ЗСУ, опираючись на підрахунки аналітиків, зазначив, що останнім часом на кожні 2,5 квадратних метра захопленої території України припадає один загиблий росіянин. Тобто окупована територія по суті є суцільним великим цвинтарем.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав правильним рішення про вихід Сил оборони з Вугледара на Донеччині, адже це дозволило зберегти життя військових.

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