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У бою з окупантами під Ірпенем загинули двоє добровольців з Грузії

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У бою з окупантами під Ірпенем загинули двоє добровольців з Грузії

Irpin / Associated Press

Загинули добровольці 18 березня.

У бою з російськими окупантами під Ірпенем, поблизу Києва, загинули перші добровольці з Грузії. На війні загинули Давід Ратіан та Гіа Беріашвілі.

Про це повідомив колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

"Мої щирі співчуття з приводу смерті двох грузинських героїв - Давіда Ратіані та Гіа Беріашвілі. Приєднуюсь до заклику Ніки Гварамія вручити їй грузинські бойові нагороди після її смерті", - написав політик.

ФОТО: соцмережі / ©
ФОТО: соцмережі

Нагадаємо, за даними Міноборони України, російські війська не відмовляється від наступу на Київ. У напрямку на Бровари загарбник діє силами до трьох бригад.

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