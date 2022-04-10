У бою з українською армією був вбитий командир російського гвардійського танкового полку

Загинув полковник Олександр Беспалов.

Російські окупанти продовжують нести втрати особового складу.

Так, у бою з українською армією було ліквідовано командира 59-го гвардійського танкового полку (входить до складу 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії), полковника Олександра Беспалова.

Про це йдеться у Twitter visegrad24.

Russian Colonel Alexander Bespalov, the commander of the 59th Guards Tank Regiment (part of the 144th Guards Motorized Rifle Division), has been killed in battle by the Ukrainian Army. pic.twitter.com/jLMFi93hGY — Visegrád 24 (@visegrad24) April 10, 2022

Як ми писали раніше, російські окупанти намагаються взяти під контроль населений пункт Олександрівка, але їм це не вдається. Штурм на Південнобузькому напрямку не дав російським окупантам бажаного результату. Таким чином окупанти втратили до ротної тактичної групи особового складу та техніки.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни російські війська втратили понад 19 тисяч особового складу.

Читайте також: