У бою загинув український льотчик-винищувач підполковник Василюк: фото

Український воїн здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність".

Пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України підполковник Денис Василюк загинув цими днями під час виконання бойового завдання.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 831-ї бригади тактичної авіації.

Денис Василюк займав посаду начальника штабу та першого заступника командира авіаційної ескадрильї. Від початку повномасштабного вторгнення він здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність".

“Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину... Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо… Друже, ти назавжди в строю бригади тактичної авіації! Співчуття рідним Дениса! Льотчики не вмирають, вони залишаються навіки в небі!” - пишуть бойові побратими загиблого льотчика.

Нагадаємо, раніше відомий український актор театру і кіно Євген Шумілов загинув на фронті.

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