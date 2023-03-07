У бригаді розповіли деталі про військового, якого окупанти розстріляли за гасло "Слава Україні"

Побратими загиблого наголосили, що остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

За попередніми даними, загиблим, якого російські солдати розстріляли за гасло "Слава Україні", є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура.

Представники 30-ї ОМБр у коментарі "Українській правді" розповіли деталі про загиблого воїна України.

Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти від 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі Бахмута. У бригаді наголошують, що остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

За даними 30-ї ОМБр, Тимофій Шадура, 1982 року народження, був мобілізований у грудні 2022 року.

Згідно з інформацією, яку надав військовослужбовець бригаді, – він мав бойовий досвід і раніше проходив строкову службу у 92-й бригаді.

Загиблий військовий проживав у с. Мала Деревичка Любарського району Житомирської області. Там досі живуть його мати і двоє його братів. У наданих даних для 30-ї ОМБр Тимофій Шадура вказав, що він не одружений.

Вбивство українського військового за гасло "Слава Україні"

У понеділок, 6 березня, з'явилося відео розстрілу українського військовополоненого окупантами через слова: "Слава Україні!".

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу полоненого відкрито кримінальне провадження.

Вранці 7 березня ЗМІ повідомили, що розстріляного чоловіка впізнала сестра.

Цього ж дня у 30-ій ОМБр повідомили, що загиблого військового звали Тимофій Шадура.

Все, що наразі відомо про розстріл полоненого бійця ЗСУ, читайте у метеріалі ТСН.ua.

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