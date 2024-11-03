У Британії назвали ключові проблеми, з якими зіткнуться війська КНДР у війні проти України

У Британії впевнені, що сили Росії та КНДР матимуть труднощі, оскільки раніше не проводили спільних військових навчань

Північна Корея відправила до Росії близько 10 000 військовослужбовців, які можуть бути залучені до бойових дій проти України. Очікується, що ці підрозділи можуть зіткнутися з труднощами в управлінні російською військовою технікою та подоланні мовного бар'єра з російськими солдатами.

Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у соціальній мережі Х.

У Британії впевнені, що сили Росії та КНДР матимуть труднощі, оскільки раніше не проводили спільних військових навчань.

"Росіяни та війська КНДР ймовірно матимуть труднощі з оперативною сумісністю, оскільки раніше не проводили спільних військових навчань. Війська КНДР, яких залучать до бойових операцій, майже напевно матимуть проблеми з керуванням російським обладнанням, інтеграцією в російську структуру командування, управління та подоланням мовного бар'єра з російськими військами", – пояснили у розвідці.

Як зазначають у Міноборони Британії, частину північнокорейських військ в Росії вже перекинули у Курську область.

"Для Росії військова підтримка КНДР в її війні проти України, дуже ймовірно, була основною рушійною силою партнерства і до цього часу була зосереджена навколо постачання зброї Північній Кореї. Натомість КНДР отримала міжнародну підтримку високого рівня від Росії та знайшла торговельного партнера, готового порушити санкції", – йдеться у зведення.

Нагадаємо, Південна Корея вже розробляє стратегії допомоги Україні через військову загрозу КНДР. Сеул може розглянути відправлення зброї Україні.