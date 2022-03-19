У Британії попередили, що РФ використовує переговори, щоб підготуватися до нових "жахливих звірств" в Україні

У Британії попередили, що РФ використовує переговори, щоб підготуватися до нових "жахливих звірств" в Україні

У МЗС Британії розкрили підступний план окупантів щодо України.

Міністерка закордонних справ Британії Елізабет Трасс заявила, що росіяни використовують переговори з Україною, щоб мати можливість перегрупувати свої наступальні війська. Очільниця МЗС Британії вважає, що переговори були "димовою завісою" для підготовки нових "жахливих звірств" та військових злочинів.

Про це британська дипломатка сказала в інтерв'ю The Times.

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"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не буде хаотично бомбити мирних мешканців цього дня", - пояснила Ліз Трасс.

Вона додала: "Те, що ми бачили, - це спроба створити простір для перегрупування росіян… Ми не бачимо серйозного виведення російських військ чи яких-небудь серйозних пропозицій на столі переговорів".

Трасс зауважила, що росіяни "брехали і брехатимуть": "Я боюся, що переговори є ще однією спробою відвести увагу і створити димову завісу".

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