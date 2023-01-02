У Британії пояснили, що може підірвати російську оборону у Кремінній на Луганщині

За ключову трасу в Луганській області тривають бої.

Остаточне взяття під контроль українськими захисниками ключової траси під Кремінною на Луганщині могло б ще більше підірвати російську оборону міста, яке має важливе логістичне значення для РФ.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії.

Протягом останніх п’яти днів російські та українські війська, ймовірно, ведуть бої за контроль над трасою Р66 на північ від містечка Кремінна у Луганській області, яке тимчасово контролюють окупанти.

Згадана траса є ключовим маршрутом постачання для північної ділянки російських позицій на Донбасі з Білгородською областю Росії.

"Від жовтня українська артилерія перешкоджає його використанню, але якби Україна змогла захистити маршрут, це, ймовірно, ще більше підірвало б російську оборону Кремінної", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 30 грудня спецпідрозділ Kraken звільнив селище на напрямку Сватове-Кремінна та показав ексклюзивні кадри штурму позицій росіян.

Військовий експерт Михайло Притула припускає, що найближчим часом можуть бути звільнені від росіян Донецьк, Мелітополь, Кремінна та Сватове.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснює, що після звільнення Кремінної для українських військових можуть відкритися відразу два напрямки.

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