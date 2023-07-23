У Британії відреагували на зачистки в армії РФ: "Напруження серед еліти зростає"

Погіршення стосунків у Збройних силах Росії є різкішим, ніж будь-коли.

Чистки серед російської армії є потрясінням для військової еліти РФ. Між російським командуванням продовжує зростати напруження.

Про це інформує Міноборони Британії в Twitter.

У розвідці зазначають, що погіршення стосунків у Збройних силах Росії є різкішим, ніж будь-коли.

"Російські генерали та старші офіцери були звільнені, відсторонені або пропали безвісти", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, розвідка нагадала про відсторонення генерала Івана Попова та генерал-майора Володимира Селіверстова, які різко розкритикували міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Зазначимо, також досі невідома доля "Генерала Армагедона" Сергія Суровікіна. Він зник наприкінці червня, після невдалого бунту бойовиків ПВК "Вагнера".

За даними Міноборони Британії, у Росії відсторонили 15 офіцерів.

Нагадаємо, російські десантники б'ють на сполох, зокрема вони звернулися до очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу з проханням захистити генерал-полковника Михайла Теплинського. В іншому разі, військові погрожують залишити позиції на фронті.

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