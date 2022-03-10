У Британії виставили на торги "космічну" гітару, аби зібрати гроші на підтримку дітей з України

У Британії виставили на торги "космічну" гітару, аби зібрати гроші на підтримку дітей з України

Appolocaste, за легендою, було створено інженером-механіком НАСА Реєм Девенпортом-молодшим.

'Космічна' гітара для українських дітей - у Британії виставили на торги унікальний музичний інструмент, аби зібрати гроші на підтримку малюків з України.

Як повідомили ТСН у компанії Joe Doe Guitars, вторгувати за гітару вдалося 2200 фунтів стерлінгів.

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Там зазначили, що продаж унікальної гітари видався їм найшвидшим та найзручнішим способом знайти кошти для українців. Модель, яка пішла з молотка, має назву Appolocaster, цей інструмент, за легендою, було створено інженером-механіком НАСА Реєм Девенпортом-молодшим, який також грав у музичній групі.

Гітару прикрашено деталями, знятими з ракетних прискорювачів Appolo F12. Торги компанія провела спільно з ЮНІСЕФ, а аукціонний дім, де виставлялася гітара, відмовився од комісії, аби кожна копійка була спрямована за потребою.

Передати гроші мають на забезпечення маленьких українців водою, їжею та прихистком.

Нагадаємо, що у Маріуполі 8 березня в підвалі житлового будинку знайшли тіла жінки та дитини. 6-річна дівчинка померла від зневоднення.