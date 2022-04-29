У британській розвідці назвали головний стратегічний напрямок Росії у війні проти України

У британській розвідці назвали головний стратегічний напрямок Росії у війні проти України

"Битва за Донбас" залишається головним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети – забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями.

Про це повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії.

У відомстві зазначили, що у цих областях бої були особливо важкими в районі Лисичанська та Сєвєродонецька, зі спробою просування на південь від Ізюма до Слов'янська. Однак через сильний опір України російські територіальні завоювання були обмежені та досягнуті зі значними витратами для військ РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/Shgw19Ejz0 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 29, 2022

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 65-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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