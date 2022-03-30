У британській розвідці назвали причини відведення деяких російських підрозділів з Київського напрямку

Наступ російських окупантів на українську столицю не досяг своєї мети.

Заяви Міноборони Росії про виведення деяких своїх підрозділів з Київського напрямку можуть свідчити про те, що в Кремлі визнали втрату ініціативи в регіоні.

Про це повідомила розвідка Великої Британії.

Як зазначається у звіті британської розвідки, повторювані невдачі росіян і успішні контратаки українських військ можуть свідчити про те, що російський наступ не досяг своєї мети – оточити Київ. Водночас там прогнозують, що відведені війська Росія планує залучити для свого наступу в зоні ООС.

"Дуже ймовірно, що Росія буде прагнути залучити бойові сили з півночі для свого наступу в Донецькій і Луганській областях на сході", – прогнозують британські розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 March 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/S5n4g27Sxe — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 29, 2022

Варто зазначити, що у Генштабі ЗСУ заявили, що так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті ввести в оману військове керівництво ЗСУ та створити хибну уяву щодо відмови окупантів від оточення Києва.

Водночас прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що це не відведення військ, а переміщення. За його словами, Росія передислоковує війська для наступу на інші райони України. Він додав, що не потрібно "обманювати себе заявами Росії" нібито про відведення військ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 35-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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