У британській розвідці оцінили ймовірність затоплення через пошкодження дамби Каховської ГЕС

Британська розвідка оцінила стан дамби Каховської ГЕС після вибухів, які влаштували окупанти.

Дамба Каховської ГЕС на Херсонщині є одним із двох основних дорожніх шляхів перетину нижньої течії річки Дніпро. Під час втечі з Херсона 11 листопада російські окупанти значно її пошкодили. Ймовірно, це було зроблено з метою перешкодити наступу Збройних сил України у майбутньому.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

"Три прольоти автомобільного та залізничного мостів на північному кінці дамби були зруйновані, що зробило проїзд неможливим. Проте троє водозливних воріт під цією ділянкою дамби залишилися в основному непошкодженими. Нинішній рівень пошкоджень навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Каховській ГЕС

Окупанти захопили Каховську ГЕС 24 лютого – у перший день повномасштабного вторгнення до України.

Можливість підриву Каховської ГЕС стали всерйоз обговорювати, коли новий командувач російськими військами в Україні Сергій Суровікін допустив "непрості рішення" щодо Херсона та заявив про нібито підготовку ракетного удару ЗСУ, щоб зруйнувати Каховську ГЕС.

Однак вже 11 листопада окупанти втекли з Херсона та правобережної частини області.

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